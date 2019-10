Política João Doria é vaiado em evento com a presença de Bolsonaro Durante discurso, tucano foi aplaudido. Presidente foi chamado de ‘mito’

Evento da Polícia Militar em São Paulo nesta sexta-feira (11) teve vaias ao governador do Estado, João Doria (PSDB). Ao final da fala, no entanto, o tucano foi aplaudido. O presidente Jair Bolsonaro também participou. Foi recebido aos gritos de “mito”. Segundo o UOL, Doria foi vaiado nas duas vezes em que seu nome foi anunciado pelo mestre de cerimônia. Ao longo do...