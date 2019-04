Política João Dória, governador de São Paulo, move queixa-crime contra Jorge Kajuru por injúria e difamação Em entrevista para uma revista o parlamentar afirmou que Dória é a “escória da escória”, “chumbrega” e sugeriu que ele teria cobrado por entrevistas quando trabalhava na TV

Nesta quinta-feira (18), o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), moveu uma queixa-crime, segunda a sua defesa, por duas difamações e cinco injúrias contra o senador Jorge Kajuru (PSB) eleito por Goiás com mais de 1,5 milhão de votos. Somando as penas, a defesa pede a condenação superior a 4 anos. Conforme a ação, em entrevista à revista Veja, publicada no dia...