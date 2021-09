Política João Amoêdo diz que saída de seu ex-vice dará mais unidade ao Partido Novo De acordo com o empresário, decisão contribui para dar mais unidade e coerência interna ao partido

Principal expoente do Novo, o empresário João Amoêdo diz que a saída da legenda de Christian Lohbauer, que foi seu candidato a vice na eleição presidencial de 2018, contribui para dar mais unidade e coerência interna ao partido. "A saída de pessoas que são contra o impeachment do Bolsonaro, como é o caso do Christian, vai diminuir o racha do Novo, em vez de aument...