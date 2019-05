Política Janaina Paschoal diz ser contra manifestação de apoio a Bolsonaro "Não me calei diante dos crimes da esquerda, não me calarei diante da irresponsabilidade da direita", disse a deputada estadual pelo PSL de São Paulo

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), conhecida por ter sido uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), publicou uma série de mensagens no Twitter na qual afirma ser contra as manifestações que estão sendo convocadas para apoiar o presidente Jair Bolsonaro no dia 26 de maio. Para ela, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro p...