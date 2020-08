Política Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, está com Covid-19 Segundo a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, ele está com sintomas leves, como perda de olfato

O estudante Jair Renan Bolsonaro, conhecido como o filho "04" do presidente Jair Bolsonaro e da assessora parlamentar Ana Cristina Valle, está com Covid-19. A informação é da colunista Bela Megale, do jornal O Globo. O Palácio do Planalto não se manifestou. De acordo com a colunista, o jovem está com sintomas leves, como perda de olfato. Em abril desse...