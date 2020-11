Política Jair Bolsonaro vota no Rio, cumprimenta apoiadores e não fala com a imprensa O presidente chegou acompanhado por seguranças e conversou brevemente com poucos apoiadores que o aguardavam no local de votação

O presidente Jair Bolsonaro votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio, por volta das 10h10. Bolsonaro ficou menos de dez minutos no interior do colégio, ao qual a imprensa não teve acesso. O presidente chegou acompanhado por seguranças e conversou brevemente com poucos apoiadores que o aguardavam no local de votação. Apoiador da can...