Política Jair Bolsonaro visita Goiânia nesta sexta-feira (26) para participar da formatura do sobrinho Presidente participará também do 161º Aniversário da PM de Goiás

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve visitar Goiânia nesta sexta-feira (26) para participar do 161º aniversário da Polícia Militar de Goiás e da formatura da 45º Turma de Aspirantes, no Comando da Academia de Polícia Militar do setor Leste Universitário. A solenidade terá início por volta das 20h. Um dos formandos é o sobrinho do presidente, Luiz Paulo Leite Bolsonaro. Há cerca de dois meses, o presidente esteve em Goiânia e partici...