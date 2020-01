Política Jair Bolsonaro sanciona Lei Romeo Mion para pessoas com autismo Entre as determinações da lei, está o oferecimento gratuito da carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, com validade para todo o País

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta quarta-feira, 8, que sancionou a Lei Romeo Mion, nome inspirado no filho mais velho do apresentador Marcos Mion, que possui o Transtorno do Espectro Autista. "Sancionada hoje a Lei 13.977 (Romeo Mion), que cria Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Cipte...