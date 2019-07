Política Jair Bolsonaro prestigia general Augusto Heleno

O presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas ontem ao lado do ministro do GSI, o general Augusto Heleno, em uma sinalização de que não há mal-estar com um de seus principais aliados após críticas feitas por um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro, à atuação da pasta no episódio da prisão de um sargento com cocaína na Espanha. Bolsonaro, no entanto, não...