Política Jair Bolsonaro fará pronunciamento pelo Dia do Trabalho em rede nacional às 20h O presidente deve ressaltar que as medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo têm como objetivo alavancar investimentos e a geração de empregos

O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento, em rede nacional de rádio e TV, por ocasião do Dia do Trabalho, nesta quarta-feira, dia 1º, às 20h (horário de Brasília). Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, ele deverá relatar esforços do governo para reverter as taxas de desemprego do País. O presidente deve ressaltar que as medidas econômicas qu...