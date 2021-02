Política Jair Bolsonaro deve visitar Goiás no dia 4 de março Segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM), o presidente participará de solenidade de inauguração de trecho da Ferrovia Norte-Sul

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), deve visitar o município goiano de São Simão no dia 4 de março para inaugurar o primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul. O anúncio foi feito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), nesta segunda-feira (15), durante sessão especial de instalação do período legislativo do segundo biênio na Assembleia Legislativa d...