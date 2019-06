Política Jair Bolsonaro confirma demissão do presidente dos Correios por 'agir como sindicalista' O general Juarez de Paula Cunha descartou a privatização dos Correios, já aventada publicamente por Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) confirmou na manhã desta sexta-feira (14) a demissão do presidente dos Correios, general Juarez Aparecido de Paula Cunha. Bolsonaro considerou que o general se comportou como um “sindicalista” durante um encontro com a oposição. O motivo da exoneração foi a recente ida do presidente da estatal à Câmara dos Deputados, a convite da opo...