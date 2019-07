Política Jair Bolsonaro afirma que governadores do Nordeste tentam manipular eleitor Presidente aproveitou o sábado para ir a evento de motociclistas em Brasília e comentou frases polêmicas de sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro disse que os governadores do Nordeste têm ideologia e tentam manipular os eleitores da região por meio de desinformação. Na sexta-feira, durante uma conversa informal com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, registrada pela TV Brasil, Bolsonaro afirmou que daqueles "governadores de 'Paraíba', o pior é o do Maranhão"; tem que ter nad...