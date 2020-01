Política Jânio reafirma intenção de deixar presidência do PSDB Tucano só deve oficializar saída do cargo na semana que vem após conversa com Marconi; apesar de afirmar que posição é definitiva, não descarta totalmente possibilidade de mudar de ideia

Mesmo após a atuação de lideranças para conter a crise no PSDB goiano, o presidente do diretório estadual, Jânio Darrot, prefeito de Trindade (Região Metropolitana), reafirmou ontem a decisão de deixar o cargo. Ele terá conversa com o ex-governador Marconi Perillo na semana que vem e afirma que só vai protocolar o pedido oficial de licença depois disso, em “deferência ...