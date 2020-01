Política Jânio Darrot recua e continuará no comando do PSDB Jânio disse ao POPULAR que houve "ajustes" sobre candidaturas do PSDB nos principais municípios e que "pesou o amor" que ele tem pelo partido

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, recuou de decisão anunciada há duas semanas e seguirá na presidência do PSDB de Goiás. A mudança ocorreu após conversa com o ex-governador Marconi Perillo na noite de segunda-feira (20), no apartamento do prefeito em Goiânia, e foi confirmada pelo próprio presidente. Jânio disse ao POPULAR que houve "ajustes" sobre candidaturas do PS...