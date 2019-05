Política Jânio Darrot: “Não temos vergonha do PSDB” Presidente do partido em Goiás, Jânio Darrot diz que o foco atual é o pleito do ano que vem; sobre 2022, ressalta que a sigla não é refém de Marconi, embora não descarte a volta do tucano

“Não temos com o que nos envergonharmos com o PSDB. Tem legado no Brasil e em Goiás”, afirma o presidente estadual da sigla, Jânio Darrot. Tendo recém-assumido o posto, o prefeito de Trindade diz esperar a convenção nacional da legenda no próximo dia 31 de maio para ver quais modificações devem ser feitas, após as derrotas no pleito de 2018, mas que, em Goiás, os tucan...