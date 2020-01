Política Jânio Darrot diz que não quis provocar “sentimento negativo” com anúncio de licença Presidente estadual do PSDB disse nesta semana que pretende se afastar do cargo para se dedicar às eleições em Trindade, cidade da qual é prefeito

O anúncio sobre a pretensão do presidente do PSDB goiano, Jânio Darrot, de se afastar do cargo causou repercussão negativa entre aliados. Diante disso, o tucano publicou nota nesta sexta-feira (10), afirmando que não tinha o objetivo de causar “resignação ou qualquer outro sentimento negativo em relação à legenda”. A coluna Giro publicou com exclusividade nesta semana que Jânio estava decidido a se licenciar da presidência para se dedicar à eleição em Trindade, cidade da qual é p...