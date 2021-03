Política Jânio Darrot deixa a presidência do PSDB e anuncia desfiliação Em documento, o ex-prefeito de Trindade diz que não tem intenção de continuar o mandato. Ele deve se filiar ao Patriota

O ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot assinou, nesta quarta-feira (3) sua saída da presidência do PSDB em Goiás. No documento, ele também comunicou que está saindo do partido. O político já havia anunciado que estava em conversas para se filiar ao Patriota. Jânio era presidente do PSDB desde 2019. Na carta, ele afirma que aceitou disputar o comando da sigla em Goi...