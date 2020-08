Política Jânio Darrot é internado em UTI por comprometimento nos rins, mas já se recupera Prefeito de Trindade agora segue em casa sob acompanhamento médico

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, que também é presidente do PSDB Goiás, foi internado na terça-feira (4) com um quadro de comprometimento da função renal na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Medicina e Ciência Ceres (IMEC). Na sexta-feira (7), no entanto, ele recebeu alta e já se recupera. Em nota, a prefeitura de Trindade informou que ele es...