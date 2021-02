Política Jânio antecipa saída e PSDB espera resposta de José Eliton Com o sinal verde para a troca de comando sem convenção, presidente regional do partido diz que não faz sentido esperar final de abril

O presidente do PSDB goiano e ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot, decidiu antecipar a saída do comando do partido depois que o diretório nacional prorrogou os mandatos nos Estados até abril de 2022. O ex-governador José Eliton definirá na próxima semana se assumirá o diretório estadual.Lançado pré-candidato ao governo estadual, Jânio caminha para se filiar ao Pa...