Política 'Já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer nos EUA', diz Eduardo Bolsonaro Cotado para assumir embaixada brasileira nos EUA, filho do presidente Jair Bolsonaro diz ter apoio de Ernesto Araújo

O possível futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), disse a jornalistas que tem o apoio do ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) para assumir o posto diplomático, considerado o mais importante e mais disputado. Afirmou, ainda, que é cotado por sua experiência - e não por ser filho do presidente Jair Bolsonaro. ...