Política Itapuranga recebe programa de assistência social da Assembleia Legislativa de Goiás Município estreia a temporada de 2020 do 'Alego Ativa', neste sábado (29), que oferece atendimentos em áreas como saúde, jurídico, qualificação, cultura, emissão de documentos, entretenimento dentre outros

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) realiza, neste sábado (29), a primeira edição de 2020 do programa Alego Ativa, no município de Itapuranga, na região do Vale do São Patrício. O evento é voltado à promoção de atendimentos em áreas como saúde, jurídico, qualificação, cultura, emissão de documentos, entretenimento dentre outros. O slog...