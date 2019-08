Política Itamaraty suspende férias de embaixadores na Europa O aviso sobre a suspensão das férias foi feito por meio de uma circular confidencial e pegou os diplomatas de surpresa

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, determinou nesta segunda-feira (26) a suspensão das férias de embaixadores do país na Europa por 15 dias para coordenar uma reação à tensão internacional provocada pelas queimadas e desmatamento na Amazônia. Agosto é um mês tradicionalmente de férias no hemisfério norte. A crise – aliada à reação extrem...