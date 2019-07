Política Itamaraty consulta governo dos EUA sobre indicação de Eduardo Bolsonaro a embaixada Precisa passar pelo aval dos norte-americanos. Também deve passar por sabatina no Senado

A consulta do Itamaraty aos Estados Unidos sobre a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para assumir a embaixada no país já chegou a Washington. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta-feira (26). Tradicionalmente, o Itamaraty trata essas consultas de maneira sigilosa. Mas a indicação de Eduardo foi anunciada public...