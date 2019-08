Política Itamaraty concede passaporte diplomático ao pastor Valdemiro Santiago Esposa de Valdemiro, Franciléia de Castro Gomes também teve direito ao documento

O Ministério das Relações Exteriores concedeu passaporte diplomático a dois membros da Igreja Mundial do Poder de Deus: Valdemiro Santiago de Oliveira, conhecido como apóstolo Valdemiro Santiago, e sua esposa, Franciléia de Castro Gomes de Oliveira. A portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 9. Segundo o ato, o Itamaraty l...