Política Isolado, Maguito tem boa taxa de oxigenação

O candidato à Prefeitura de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, passou o dia em casa, em isolamento. O emedebista divulgou na terça-feira (20) que testou positivo para Covid-19. O candidato não teve febre e estava com boa taxa de oxigenação no sangue, mas continuava rouco. O presidente estadual do MDB e filho de Maguito, Daniel Vilela, e o candidato a vice, vereador Rog...