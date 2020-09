Política Iso Moreira (DEM) é alvo de operação do MP-GO Parlamentar é apontado como ‘maestro’ de ilegalidades em investigação por desvio de R$ 10,5 mi da prefeitura de Alvorada do Norte; família do deputado comanda o município há 20 anos

No comando do município de Alvorada do Norte há 20 anos, a família do deputado estadual Iso Moreira (DEM) e o próprio parlamentar são investigados por suposto desvio de R$ 10,5 milhões dos cofres da prefeitura na Operação Zaratustra, deflagrada ontem pelo Ministério Público Estadual (MP-GO). O parlamentar é apontado como “maestro” das ilegalidades praticadas. Nas buscas real...