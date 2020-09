Política Iso Moreira chama operação do Ministério Público de ‘politiqueira e eleitoreira’ Declaração foi feita pelo deputado estadual durante sessão da Assembleia Legislativa de Goiás

O deputado estadual Iso Moreira (DEM) se defendeu, nesta terça-feira (8), durante sessão da Assembleia Legislativa de Goiás, da investigação do Ministério Público do Estado de Goiás que investiga suposta participação do parlamentar e membros de sua família no desvio de R$ 10,5 milhões dos cofres da Prefeitura de Alvorada do Norte, cidade localizada no Nordeste do Estado...