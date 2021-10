Política Irmão de Baldy toma posse na SIC nesta terça (26) Joel de Sant'Anna Braga Filho assume a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio após retorno do Progressistas à base do governador

Irmão do presidente do Progressistas em Goiás, Alexandre Baldy, Joel de Sant'Anna Braga Filho toma posse na Secretaria de Estado da Indústria e Comércio (SIC) nesta terça-feira (26). O evento será realizado no auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, às 16h. A nomeação de Joel para a SIC era esperada desde que o Progressistas acertou o retorno à base...