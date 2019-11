Política Irmão de Alexandre Baldy será secretário estadual de Cultura Conforme o Giro adiantou na terça-feira, a troca na secretaria tem como pano de fundo a consolidação do Progressistas na base do governador

O governador Ronaldo Caiado (DEM) definiu que Adriano Baldy será o novo secretário estadual de Cultura. O substituto de Edival Lourenço é secretário de Desenvolvimento Econômico de Anápolis, irmão do secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy. Conforme o Giro adiantou na terça-feira, a troca na secretaria tem co...