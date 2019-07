Política Iris veta 59 projetos da Câmara Municipal de Goiânia De acordo com a Prefeitura de Goiânia, posicionamentos são estritamente jurídicos; em 2018, Executivo encaminhou 89 vetos. Casa encerrou ontem os trabalhos do 1º semestre

Oficialmente em recesso parlamentar a partir de hoje, a Câmara Municipal de Goiânia enfrentou no primeiro semestre de 2019 um problema que vem sendo discutido ao longo de todo o período desta legislatura: os vetos do prefeito Iris Rezende (MDB) a projetos aprovados pela Casa. Segundo números fornecidos pela assessoria da Câmara, foram 59 em 2019, mais da metade do que ...