Política Iris se apega à neutralidade e abre Paço para Vanderlan Emedebista recebe o governador Ronaldo Caiado (DEM), o candidato do PSD e seu vice, Wilder Morais (PSC), em reunião ‘institucional’ horas antes de chapa governista ser homologada

O tom das falas durante o lançamento oficial da candidatura de Vanderlan Cardoso (PSD) para a prefeitura de Goiânia ontem foi de elogios e promessas de continuidade ao legado do prefeito Iris Rezende (MDB) na capital. Horas antes, o emedebista recebeu a visita do candidato, acompanhado do postulante a vice na chapa, o ex-senador Wilder Morais (PSC), e do governador R...