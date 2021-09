Política Iris Rezende tem “ótima evolução clínica” e passa por sessões de fisioterapia Internado há um mês, ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia tem quadro estável e passa por reabilitação motora

Boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (6), pela equipe médica do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informa que o estado de saúde do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, é estável. Ele respira espontaneamente e tem “ótima evolução clínica”, sendo submetido à sessões de fisioterapia e reabilitação motora. No doming...