Política Iris Rezende respira espontaneamente e tem maior nível de consciência Ex-prefeito foi extubado ontem pela manhã, mas segue internado na UTI; segundo as filhas, ele as reconheceu, pediu água e manifestou desejo de ir para casa

Extubado na manhã de terça-feira (10), o ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB), 87, teve nova melhora no estado de saúde, com respiração espontânea, maior nível de consciência e controle de pressão. As filhas, que estiveram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Neurologia de Goiânia, informaram que ele as reconheceu, pediu água e ma...