Iris Rezende já realiza caminhadas e deve deixar UTI nas próximas 24 horas

Política

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, 87 anos, tem apresentado melhora no quadro clínico e deve receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, nas próximas 24h. Ele irá para o quarto, onde dará continuidade à recuperação. De acordo com um novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (13), ...