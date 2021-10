Política Iris Rezende está sonolento e voltou a tomar antibióticos, diz filha Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, o processo de reabilitação do político foi prejudicado

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, apresentou piora em seu quadro de saúde nos últimos dias. Segundo a filha, Ana Paula Rezende, o político esteve mais sonolento e teve as sessões de fisioterapia e alimentação via oral interrompidas, o que ocasiona atraso no processo de reabilitação. A informação foi divulgada em pos...