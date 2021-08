Política Iris Rezende continua entubado Emedebista sofreu um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), que foi identificado após Iris sentir forte dor de cabeça na manhã de sexta

O ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) continua entubado, mas tem quadro de saúde estável. A informação foi confirmada pela assessoria do emedebista. O neurologista Valter da Costa deve divulgar novidades sobre Iris na manhã deste sábado (7). Iris passou por cirurgia nesta sexta-feira (7) no Hospital Neurológico de Goiânia para retirada de coágulo no cér...