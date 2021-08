Política Iris Rezende apresenta quadro estável, após ter de retornar para UTI em hospital de Goiânia Equipe médica considera que situação se estabilizou bem e segue em evolução; estado é considerado grave, mas comum para o tipo de internação

Apesar da preocupação do fim de semana com o retorno à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a equipe médica do Instituto de Neurologia de Goiânia considera que a situação do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, 87, se estabilizou bem nos últimos dois dias e ele segue em evolução. Já teve nesta segunda-feira (23) despertar no mesmo nível de antes, mas a...