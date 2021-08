Política Iris Rezende apresenta melhora no nível de consciência e do quadro motor Ex-governador continua internado em UTI em estado grave, porém estável

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, continua internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Instituto de Neurologia de Goiânia em estado grave, porém com quadro clínico estável. Boletim médico divulgado no início da tarde desta quinta-feira (12) mostra, contudo, que o político tem demonstrado melhora do nível de consciência e...