Política Iris Rezende é transferido para São Paulo Transferência atendeu pedido da família

Internado há 25 dias no Instituto de Neurologia de Goiânia, o ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, 87, foi transferido para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a pedido da família. As filhas Ana Paula e Adriana o acompanharam. A informação foi confirmada pelo ex-secretário de Governo de Iris, Paulo Ortegal, que acompanhou a saída dele do hos...