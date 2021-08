Política Iris Rezende é transferido para quarto após alta de UTI

Dez dias depois de se submeter a cirurgia para retirada de coágulo no cérebro, o ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) teve alta na segunda-feira (16) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo transferido para o quarto no Instituto de Neurologia de Goiânia. Boletim médico divulgado no início da tarde de ontem informou que ele encontrava-se em ...