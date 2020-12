Política Iris Rezende é homenageado na Câmara de Goiânia Casa Legislativa entregou livro com as assinaturas do decano de quando foi vereador

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), recebeu mais uma homenagem, na manhã desta quinta-feira (17), desta vez na Câmara Municipal. A Casa entregou, ao decano, um livro com todas as assinaturas do emedebista da época em que foi vereador na capital. Iris anunciou sua aposentadoria política neste ano e caminha para o encerramento de seu último mandato à frente...