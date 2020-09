Política Iris retoma inauguração de obras Principal entrega é do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Residencial Jardins do Cerrado IV, que teve a construção paralisada em 2015, após a falência da empresa responsável

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), realiza na manhã de hoje uma maratona de inaugurações e vistorias em obras de Goiânia. A principal entrega é do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Residencial Jardins do Cerrado IV, que teve a construção paralisada em 2015, após a falência da empresa responsável. A obra foi retomada em outubro do ano passado. De acordo...