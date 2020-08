Política Iris muda local do pronunciamento sobre candidatura à prefeitura de Goiânia Como adiantou o POPULAR ontem, o anúncio sobre eleição no Paço Municipal vai contra a Lei 9.504/97, que proíbe a utilização de bens públicos para anúncios de candidaturas

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), anunciou, na manhã desta terça-feira (25), mudança do local em que fará pronunciamento sobre sua candidatura ou não à reeleição na capital. O encontro, que estava previsto para ser no Paço Municipal, agora será realizado no Alphaville Park Hotel, na Avenida Alphaville Flamboyant. O POPULAR adiantou, na segunda-feira (24), que o emedebista iria anunciar que não vai disputar o pleito neste ano e que, diferente de outras eleições, ...