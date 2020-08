Política Iris lamenta morte de cacique Aritana Prefeito de Goiânia era amigo do líder indígena e emitiu nota de pesar

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), publicou nota de pesar pela morte do cacique Aritana Yawalapiti, que faleceu nesta quarta-feira (5) em decorrência da Covid-19, após 14 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital privado da capital. Iris era amigo do líder indígena e participou várias vezes do Kuarup, ritual de homenagem aos mortos celebr...