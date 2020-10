Política Iris influencia mais o voto que Caiado e Bolsonaro Seis em cada dez eleitores de Goiânia dizem não votar em candidatos ao Paço apoiados pelo governador ou presidente; 46,4% não seguiriam nome do prefeito na disputa

Seis em cada dez eleitores de Goiânia rejeitam apadrinhamento do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na disputa para prefeito da capital, aponta a segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada dos dias 13 a 15 de outubro. Questionados se votariam no candidato apoiado pelo democrata, 61,1% responderam que não. Sobre o no...