Política Iris diz ter proposta para reduzir fechamento do comércio em Goiânia e mantê-lo aberto continuamente Prefeito informou que discutirá alternativa com o governador Ronaldo Caiado, nesta quarta-feira (8), antes de formular um novo decreto e que opção dependerá do comportamento da população

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), afirmou que tem uma proposta para retomar as atividades do comércio, inclusive com a possibilidade de manter o setor aberto continuamente durante a pandemia. A flexibilização dependerá, segundo o gestor municipal, do comportamento da população durante a quarentena. Iris relatou que já marcou uma reunião com o govern...