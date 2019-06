Política Iris diz que transporte público na Região Metropolitana é nota zero Para o prefeito de Goiânia, Eixo Anhanguera deve ser privatizado

O prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) deu nota zero para o transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, durante entrevista ao POPULAR e à CBN Goiânia, na manhã desta quinta-feira (27). “Na minha opinião, o Estado deve sair do Eixão”, disse o prefeito. De acordo com Iris, é difícil para o Estado estar envolvido com burocracias que cercam a gestão da Met...