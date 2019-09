Política Iris diz que não discutiu política com Jovair Arantes Prefeito de Goiânia recebeu visita do ex-deputado federal na quarta-feira (25)

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, declarou na manhã desta quinta-feira (26), durante lançamento de obras de pavimentação no Setor Solar Park, que não discutiu política com Jovair Arantes. O ex-deputado federal visitou Iris na quarta-feira (25). Ele foi ao Paço Municipal acompanhado do filho, o deputado estadual Henrique Arantes, e do suplente de vereador Igor F...