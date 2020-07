Política Iris diz que espera dos vereadores ‘consciência exata do que é um Plano Diretor’ Texto tramita na Câmara de Goiânia há pouco mais de um ano e deve ser votado com menos detalhes do que era esperado

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), diz que espera da Câmara de Goiânia “consciência exata do que é um Plano Diretor” quando votar a matéria que trata do tema e tramita na Casa há pouco mais de um ano. Em entrevista ao POPULAR, Iris diz que não interferiu no processo porque o projeto já estava em discussão quando iniciou seu mandato. “Eu, que comecei minha carreira p...